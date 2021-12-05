ارتفاع الأمواج بالإسكندرية وخروجها للشوارع .. خبير يكشف الأسباب لـ مساء dmc

جدة - نرمين السيد - وأوضح علام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي،عبر قناة dmc، أن ارتفاع نسبة الأمواج يحدث بسبب تآكل الشواطئ، لذلك تقوم وزارة الرى بأعمال كبيرة للحفاظ على الشواطئ من خلال وضع كتل أسمنتية لحماية الشواطئ من التآكل.

وأشارعلام، إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على القطب الشمالى وتصيبه بالذوبان، لذلك يشهد البحر ارتفاعا فى منسوب المياه.