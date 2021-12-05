جدة - نرمين السيد - وأوضح علام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي،عبر قناة dmc، أن ارتفاع نسبة الأمواج يحدث بسبب تآكل الشواطئ، لذلك تقوم وزارة الرى بأعمال كبيرة للحفاظ على الشواطئ من خلال وضع كتل أسمنتية لحماية الشواطئ من التآكل.
وأشارعلام، إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على القطب الشمالى وتصيبه بالذوبان، لذلك يشهد البحر ارتفاعا فى منسوب المياه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الأمواج بالإسكندرية وخروجها للشوارع .. خبير يكشف الأسباب لـ مساء dmc على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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