حفل مراسم أداء معاونى النيابة العامة دفعة 2018 اليمين القانونية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشهد المستشارعمر مروان، وزير العدل، والمستشار حماده الصاوى، النائب العام أمس السبت، أداء معاونى النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية إيذانًا ببدء مباشرتهم عملهم.

وجاء ذلك فى وجود المستشارين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وبحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأعضاء وعضوات بها.