أول تحرك من المجلس القومى للطفولة تجاه الطفل محمود الذى تخلت عنه والدته

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس القومى للطفولة والأمومة، تقديم كافة سبل الدعم للطفل محمود والذى تعرض للإهمال وسوء المعاملة من والدته التى تخلت عنه ورفضت رعايته بعد انفصالها عن والده والذى توفى لاحقًا ، حيث تزوجت بآخر.





وأوضح المجلس، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة قامت برصد هذه الواقعة فور إذاعتها بأحد البرامج التلفزيونية، حيث تم على الفور توجيه لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بسرعة الانتقال إلى مقر تواجد الطفل باحدى دور الرعاية الاجتماعية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حتى تم الاطلاع على حالة الطفل.

وأضاف المجلس أن الطفل تبين أنه يبلغ من العمر ١٤ عاما وتم استقباله بدار الرعاية المودع بها بتاريخ ٢٥ نوفمبر الماضى، حيث كان يعانى من التهاب حاد بالمعدة وتورم بالركبة اليمنى والتهاب حاد بالمفاصل، حيث تم نقله فى اليوم التالى مباشرة الى مستشفى الأحرار وتم إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية له وحالته حاليا مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المجلس القومى للطفولة على استمرار تقديم كافة سبل الدعم الكامل للطفل ضحية الإهمال، ولا سيما الدعم النفسي، والقانونى ، فضلًا عن متابعة التحاقه بالتعليم، حتى إذا تطلب الأمر نقله إلى دار رعاية أخرى تناسب حالته بما يسمح بإعادة دمجه فى التعليم مرة أخرى.

واستنكر المجلس هذه الواقعة المسيئة لهذا الطفل البريء، والتى تظهر تجرد الأم من كل معانى الأمومة، بل والإنسانية، معرضة حياة الطفل للخطر.

وناشد المواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة حال تعرض الأطفال لأى انتهاك والتى تتمثل فى الخط الساخن على الرقم ١٦٠٠٠ على مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال خدمة "واتس آب" على الأرقام 01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق نبته مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.