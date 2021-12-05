وأوضح، عبر منشور له على فيس بوك، أن كل الأسئلة الخاصة بهذه الامتحانات من حيث المواعيد والمحتوى والتنفيذ والمشكلات التقنية يجب توجيهها إلى البريد الإلكترونى [email protected] ، أو التواصل التليفونى، أو الرسائل النصية إلى رقم+201016664861، وكذلك يمكن الدخول على الموقع الرسمى لهذه الشهادة الدولية على الرابط التالى https://est.moe.gov.eg/.
وأكد، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ليس منوطا بها وضع الامتحانات أو تصحيحها أو إدارتها.
وشدد على أن امتحانات الـ SAT وكذلك الـ ACT هى امتحانات دولية تديرها جهات دولية وكانت تتم حكومتها عن طريق AmidEast فى حالة الـ SAT وشركة ConnectMe فى حالة الـACT وتابع: "قد طلبت الوزارة من المؤسسة المشرفة على امتحانات الـ EST تحديد موعد لامتحان آخر لكل من صادفته أى مشكلات اليوم بدون تكلفة إضافية".
واختتم: تقوم مؤسسة الـ EST حاليا بحصر الطلاب المتضررين من أى مشكلات تقنية وعددهم تقريبا 500 طالب من إجمالى 10,700 سجلوا للتقدم للامتحانات يومى الجمعة والسبت، وسوف تتواصل المؤسسة مع الطلاب خلال الأسبوع الجارى لتحديد موعد الامتحان البديل خلال أسبوعين على الأكثر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تديرها جهات دولية .. وزير التعليم يوضح تفاصيل امتحانات الدبلومة الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.