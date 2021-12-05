تديرها جهات دولية .. وزير التعليم يوضح تفاصيل امتحانات الدبلومة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم، الدكتور طارق شوقى، إن امتحانات الدبلومة الأمريكية EST هى امتحانات دولية تقدمها مؤسسة الـ EST، ومقرها المملكة المتحدة، وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط بحوكمة أعمالها فى مصر.





وأوضح، عبر منشور له على فيس بوك، أن كل الأسئلة الخاصة بهذه الامتحانات من حيث المواعيد والمحتوى والتنفيذ والمشكلات التقنية يجب توجيهها إلى البريد الإلكترونى [email protected] ، أو التواصل التليفونى، أو الرسائل النصية إلى رقم+201016664861، وكذلك يمكن الدخول على الموقع الرسمى لهذه الشهادة الدولية على الرابط التالى https://est.moe.gov.eg/.

وأكد، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ليس منوطا بها وضع الامتحانات أو تصحيحها أو إدارتها.

وشدد على أن امتحانات الـ SAT وكذلك الـ ACT هى امتحانات دولية تديرها جهات دولية وكانت تتم حكومتها عن طريق AmidEast فى حالة الـ SAT وشركة ConnectMe فى حالة الـACT وتابع: "قد طلبت الوزارة من المؤسسة المشرفة على امتحانات الـ EST تحديد موعد لامتحان آخر لكل من صادفته أى مشكلات اليوم بدون تكلفة إضافية".

واختتم: تقوم مؤسسة الـ EST حاليا بحصر الطلاب المتضررين من أى مشكلات تقنية وعددهم تقريبا 500 طالب من إجمالى 10,700 سجلوا للتقدم للامتحانات يومى الجمعة والسبت، وسوف تتواصل المؤسسة مع الطلاب خلال الأسبوع الجارى لتحديد موعد الامتحان البديل خلال أسبوعين على الأكثر.