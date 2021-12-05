/664326/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد مباريات هامة ومن أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجايزي.

وبرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد ضد برينتفورد الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium توتنهام هوتسبي ضد نوريتش سيتي الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium أستون فيلا ضد ليستر سيتي الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني رايو فاليكانو ضد إسبانيول في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1 إلتشي ضد قاديش الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1 ليفانتي ضد أوساسونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو ضد فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي يوفنتوس ضد جنوى في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية إنييمبا ضد الاتحاد الليبى الساعة الرابعة والنصف عصرا الأهلي طرابلس ضد الملعب المالي الساعة السادسة مساء بيراميدز ضد مانيما انيون الساعة السادسة مساء على قناة on time sport المصري البورسعيدي ضد ريفرز يونايتد الساعة السادسة مساء على قناة on time sport 2 شبيبة الساورة ضد هارتس أوف أووك في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء النادي الصفاقسي ضد توسكر الساعة السابعة إلا ربع مساء

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