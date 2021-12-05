توتنهام ضيفاً ثقيلاً على سيتي الدورى الإنجليزي

/664328/توتنهام-ضيفا-ثقيلا-على-سيتي-الدورى-الإنجليزي

يستضف نادى توتنهام هوتسبير ، نظيره نوريتش سيتي مساء اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، ضمن منافسات الجولة الــ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، للموسم الحالي 2021-22.

وريصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق فريق توتنهام هوتسبيرج الفوز عليى ليدز يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح فريق ليدز يونايتد سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الرابعة والاربعون من عمر المباراة، عن طريق دانييل جيمس.

وعاد توتنهام مع بداية الشوط الثاني من المباراة، بهدف التعادل في الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء، عن طريق بيير إميل هويبيرج، ليعود رفاق كونتي في النتيجة.

خطف توتنهام الفوز في نتيجة المباراة من خلال الضغط في الهجوم على ليدز، ويسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويحسم نتيجة المباراة بهدفين عن طريق، سيرخيو ريجيلون في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ديفيز، إيريك داير، تانجانجا.

خط الوسط: ريجيلون، وينكس، هويبيرج، إيمرسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، لوكاس مورا.

أنتهت مباراة إيفرتون وتوتنهام بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تحفظ كبير من الفريقين وكان كلاً المدربين متحفظين نسبياً بسبب خوفهم من تلقى هزيمة في تلك التوقيت الحرج، خاصة كونتي المدير الفني الجديد للأسبيرز الذي تولى تدريب توتنهام مؤخراً نونو سانتو، وتعد هذه أول مباراة له.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 2+90 لماسون هولجات لاعب إيفرتون، وتوتر اللقاء بعد الشئ بسبب الخشونة الزائدة التي أستخدمها بعض اللاعبون خلال مجرياتها، وحاول لإيفرتون على استحياء لإحراز هدف ولكن دفاعات توتنهام تصدت لتلك الهجمات، وخرجوا بالتعادل خارج ملعبهم.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إيفرتون للنقطة رقم 15 في المركز الحادي عشر، بينما وصل توتنهام للنقطة الـ16 بالمركز التاسع، ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة وخلفه ليفربول بـ 23 من النقاط