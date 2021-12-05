انطلاق أول امتحان فى التقييم الجديد للصف الرابع الابتدائى اليوم

جدة - نرمين السيد - ينطلق اليوم الأحد أول امتحان لطلاب الصف الرابع الابتدائي، فى التقييم الجديد، حيث يبدأ الطلاب امتحاناتهم حتى 9 ديسمبر الجارى، وتعقد الامتحانات أثناء اليوم الدراسى بالمدارس.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل، على النحو التالى: ـ تبدأ الامتحانات 5 ديسمبر وتستمر حتى 9 من نفس الشهر. ـ يمتحن الطلاب يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية. ـ يوم 6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية. ـ 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات. ـ يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية. ـ كما يؤدى الطلاب يوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات. ـ الامتحان يأتى من بنوك للأسئلة بواقع 10 أسئلة فى كل مادة. ـ الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب . - الاختبار يُغطى ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر الجارى. ـ يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.

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