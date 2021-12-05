أخبار متوقعة اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التكامل الاقتصادى العربي)، الاجتماع السابع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، ويستمر لمدة يومين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، ومشاركة 17 دولة عربية أعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

القاهرة

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حفل (قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي) لعامها الثالث، والذى يصادف اليوم العالمى للتطوع، وينظمها الاتحاد العربى للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وذلك بالشراكة مع إدارة منظمات المجتمع المدنى بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، والمعهد العربى للتخطيط، والاتحاد من أجل المتوسط .

القاهرة

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

نواكشوط

تبدأ أعمال قمة نواكشوط حول التعليم فى الساحل الأفريقى برئاسة الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، الذى تحتضن بلاده رئاسة الساحل الأفريقي، وذلك بقصر المؤتمرات فى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

الجزائر

يعقد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اجتماعا مع الحكومة؛ لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين تخص قطاعات البحث العلمى والاتصالات.

القاهرة

فتح باب تقديم طلبات التظلمات للعملاء "غير المنطبق عليهم الشروط وفقاً للفرز المبدئي" المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضى الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2 "، ولمدة أسبوعين.

القاهرة

يجرى جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة قرعة علنية يدوية لتخصيص قطع أراضى المقابر للمتقدمين لحجز ٩٠٥ قطع أراضى مقابر للمسلمين بنظام اللحد، بمساحة ٤٠م٢، بمقر جهاز المدينة.

الإسكندرية

تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق محافظة الإسكندرية؛ نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

القاهرة

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، برنامجا تدريبيا لشباب الباحثين بعنوان "الإجراءات المتبعة لضمان خلو تقاوى البطاطس من الأمراض الفيروسية"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

الأقصر

تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، للعام الخامس على التوالى ، اللقاء الرياضى للفتاة الجامعية (أولمبياد الفتاه الجامعية) للعام الجامعى 2022/2021 تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة".

طنطا

توجه جامعة طنطا قافلة طبية إلى محافظة الوادى الجديد للمرة الثانية؛ استجابة لطلبات الأهالي.

أبوظبى

تنطلق فى التاسعة والنصف مساء، بتوقيت الإمارات، الحلقة التسجيلية لمحطة تصفيات المائة ببرنامج "شاعر المليون" بموسمه العاشر، عبر قناتى "بينونة" و"الإمارات" التلفزيونيتين.

دبى

بدء فعاليات الملتقى الدولى الثامن لمنتدى تعزيز السلم، فى قاعة الوصل بإكسبو 2020 دبي، والذى يستمر حتى 7 ديسمبر الجاري.

المنصورة

بدء فعاليات أسبوع الجامعة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، فى دورته الرابعة، فى إطار احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.

القاهرة

ينطلق معسكر المنتخب الأولمبى المفتوح، الذى يستمر لمدة 8 أيام، ضمن برنامج الإعداد لخوض التصفيات القارية فى أكتوبر المقبل، وهى المؤهلة للأمم الأفريقية.