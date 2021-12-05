انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل وفاة الدكتور هاني رسلان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فوجع الكثير من متابعي الأخبار السياسية بخبر وفاة الدكتور هاني رسلان الذي كان يعمل مستشارا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وله باع طويل في الشئون الإفريقية وخاصة السودان، قبل الإعلان عن وفاته.

وطبقا لمصادر قريبة من الدكتور هاني رسلان أكد على دخوله للمستشفي قبل أسبوع متأثرا بإصابة شديدة بفيروس كورونا، ألزمته ضرورة الإنتقال للمستشفي للحجز، ومع إصابته بفيروس كورنا كان الراحل يعاني من الفشل الكلوي، وقام بعملية الغسيل الكلوي بشكل مستمر خلال فترة حجزة بالمستشفى.

وأكد صديق الراحل الدكتور عمرو ربيع على تدهور حالته الصحية بشكل تام خلال هذا الأسبوع، وكان لا يستطيع التحدث حتى أكثر من نصف دقيقة يوميا، حتى جاء خبر وفاته وإنتقال روحه إلى خالقها يوم السبت 4 ديسمبر 2021.

وفي نفس السياق قام الكثير من أصدقاؤه من العاملين والصحفيين بمؤسسة الأهرام بنعيه، مؤكدين على أن الوفاة جاءت بسب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالبوا من يعرفه أو لا يعرفه أن يدعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا بالإضافة إلى قيام مؤسسة الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية بنعي الفقيد هاني رسلان، أيضا قام الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى بتنظيم الإعلام بنعي الراحل هاني رسلان، هذا وقد خرجت جثمان الفقيد من مستشفى عين شمس التخصصي، وسيتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة قنا بالصعيد.