الصحة والهجرة تطلقان مبادرة لمشاركة الأطباء المصريين بالخارج فى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارتا الصحة والسكان، والهجرة وشئون المصريين فى الخارج مبادرة لإتاحة الفرصة للأطباء المصريين المقيمين فى الخارج، للمشاركة فى المشروع القومى «حياة كريمة» من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء فترات تواجدهم فى مصر.





وأكد القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ترحيبه برغبة الأطباء المصريين بالخارج، فى دعم أبناء وطنهم بخبراتهم الثرية فى مختلف التخصصات الطبية، ومتابعتهم لمشروعات الدولة المصرية، وإبداء الرغبة فى المشاركة بالمشروع القومى «حياة كريمة».

وأضاف أن المبادرة اتخذت من فترة إجازات رأس السنة الميلادية فى الخارج، نقطة انطلاق لها، حيث يحرص معظم الأطباء المصريين فى الخارج على قضاء هذه الأيام فى مصر وسط أسرهم، فتقرر استثمار هذه الأجازات فى الاستجابة لرغبتهم فى نقل خبراتهم إلى زملائهم بمصر، والمساعدة فى خدمة المريض المصرى.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن اعتزازها بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، فى عدد من المجالات ذات الشأن المشترك، موضحة أن اطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج فى اطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التى يقدمونها للوطن، ورغبة منهم فى المشاركة بالمشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث تم الاتفاق على طرح استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين فى المشاركة من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء تواجدهم فى مصر، وذلك من منطلق الاستفادة بخبرات العلماء المصريين بالخارج فى هذا المشروع القومى العملاق الذى يتطلب حشد القوى المختلفة لإنجازه بالشكل المطلوب، مؤكدة أن قطاع الخدمات الطبية يمثل ركنا رئيسا فى منظومة بناء الإنسان المصرى وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن تفعيل المبادرة يبدأ بإطلاق استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين المقيمين بالخارج والراغبين فى المشاركة بالمشروع القومى "حياة كريمة" حيث تشمل استمارة التسجيل بيانات الأطباء، والتخصص الطبى، والدرجة العلمية، ودولة الإقامة، وموعد تقريبى لزيارة مصر، مع تأكيد الرغبة فى المساعدة بالقوافل الطبية التى تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن العمل على تنظيم عدد من القوافل الطبية، يتم بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، ومؤسسة "معا للشفاء"، وفق بروتوكولى التعاون الموقعة بين الوزارة والمؤسستين، للاستعانة بالأطباء المصريين بالخارج فى هذه القوافل والمشاركة فيما تقدمه من خدمات طبية، بالإضافة لمساهمة المصريين بالخارج فى تنفيذ المبادرة من خلال جمع تبرعات لصالح عدد من المشروعات.

ودعا الوزيران جميع الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة فى المشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى من خلال ملئ استمارة البيانات من خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/4BPYJrqHh49Hp3t18