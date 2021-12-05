الصحة تؤكد أهمية المتابعة الدورية للمنشآت الحاصلة على الاعتماد

جدة - نرمين السيد - عقد القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مساء أمس السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، مع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمتابعة سير العمل ضمن منظومة اعتماد المنشآت الصحية بـ مشروع التأمين الصحى الشامل ومناقشة سبل الإسراع من وتيرة العمل لاعتمادها وإدراجها ضمن المنظومة بكافة المحافظات، خاصةً محافظات المرحلة الأولى التى تشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).





يأتى الاجتماع فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دولياً، لتحقيق أعلى درجات الرضاء للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وناقش الوزير خلال الاجتماع معايير الاعتماد والجودة لـ (المستشفيات، وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، المعامل الطبية، مراكز العلاج الطبيعى) بمحافظات الجمهورية لتسجيلها واعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتاً إلى إصدار معايير الاعتماد لـ(المراكز الطبية، مراكز جراحات اليوم الواحد، العيادات الخاصة، الصيدليات).

ولفت الوزير إلى أن عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة فى محافظات المرحلة الأولى بلغ 125 منشأة، مؤكداً على المتابعة الدورية للمتشآت الحاصلة على الاعتماد لضمان استمرارية التزامها بتطبيق معايير الجودة، فضلاً عن دعم القدرة المؤسسية لتلك المنشآت على التقييم الذاتى.

كما ناقش الوزير خلال الاجتماع تسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تشمل (أطباء بشريين، أطباء أسنان، أطباء بيطريين، تمريض عالى، فنيين تمريض، صيادلة، أخصائيين علاج طبيعى، كيميائيين، فنيين صحيين)، كما تابع منظومة التحول الرقمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل طبقاً للمراحل الزمنية المقررة، بما يعزز تكامل واستمرارية الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأكد الوزير على أهمية دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كـ ذراع رقابى لمتابعة المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، لرصد كافة الملاحظات والتحديات والعمل على حلها، ومتابعة حصول المنتفعين بالمنظومة على الخدمات الطبية والتشخيصية المناسبة، فضلاً عن متابعة مؤشرات الأداء لكافة المنشآت الطبية المُقدمة للرعاية الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.