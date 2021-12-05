الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدة علنية عامة لمدة ثلاث...

تعلن الهيئة عن طرح مزايدة علنية عامة لمدة ثلاث سنوات لحق استغلال ساحة نجع إسو بمساحة 20369م2 خارج ميناء الاسكندرية لتخزين (الحاويات – البضائع العامة) مع منح ترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 7/12/2021 ، وجلسة المزايدة يوم الإثنين الموافق 20/12/2021 .
وانعقاد جلستى الاستفسارات والمزايدة بالدور الثالث علوى بمبنى رئاسة الهيئة بجوار باب ( 4 ) جمارك / (11) سابقاً - الساعة الثانية عشر ظهراً - ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة التجارية بالدور الثالث بنفس المبنى بموجب طلب بمبلغ 499 جم (أربعمائة تسعة وتسعون جنيهاً) بالإضافة إلى ( 14 % ضريبةالقيمة المضافة) + صندوق (تكريم الشهداء + دعم المعاقين)، وتأمين دخول المزاد 300000 جم (ثلاثمائة ألف جنيهاً)، ونسبة التأمين النهائى بواقع 10 % من القيمة الكلية الراسي بها المزاد .
للتواصل مع إدارة التسويق بالدور الثالث علوى بنفس المبنى او الإتصال على رقم 034800100 داخلى 3077 أو عبر الصفحة الرسمية للهيئة (APA.GOV.EG) و كافة مستندات الطرح ببوابة التعاقدات العامة للاطلاع دون مقابل.
ويعتبر أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة و لائحته التنفيذيه مكملان لهذا الإعلان.
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