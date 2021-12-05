وزير التنمية المحلية : توجيهات للمحافظين بسرعة توفير الأراضي اللازمة لمشروعات ”حياة...

في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً عن آخر تطورات البرنامج وموقف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والحكومة لآليات الإدارة المحلية ، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الاراضي المطلوبة للمشروعات الانشائية ،

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى ان الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة مشروعات بالمحافظات حوالي 5352 قطعة أرض ، حيث تم توفير 92% من إجمالى الأراضي المطلوبة وذلك في 20 محافظة تضم 52 مركزاً إدارياً بمختلف محافظات الجمهورية وجارى العمل على استكمال باقي الأراضي .

ووجه اللواء محمود شعراوى السادة المحافظين بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لباقي المشروعات وعددها 445 قطعة أرض بالتنسيق مع كافة الجهات صاحبة الولاية وموافاة الوزارة بأى قرارات تخصيص مطلوب إستصدارها من رئيس الوزراء لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة مشدداً على ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بعدم تبوير أية أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى .

وقال وزير التنمية المحلية أن " حياة كريمة " تعد أحد أهم المبادرات التى وحدت كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظات ، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية .

و كشف اللواء محمود شعراوى عن دور الوزارة بالتنسيق مع المحافظات فى حصر إحتياجات المراكز و قراها ، و توثيق الوضع الراهن لها ، ووضع المشروعات التنموية لكل مركز ، ومراجعة إعداد القوائم النهائية لمستحقى "سكن كريم" ، كما تشرف الوزارة على مشروعات التنمية المحلية الخاصة بالاطفاء و المواقف و الأسواق ، مع المساهمة فى تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية و التحضير لتشغيلها ، والمساهمة فى جهود التنمية الإقتصادية و توفير فرص عمل ، و توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات ، وإنشاء و ادارة منصات إشراك المواطنين ، و حصر المبانى الخدمية المستغلة و غير المستغلة ، إضافة إلى بناء قدرات فرق الإدارة المحلية لتعزيز دورهم فى دعم البرنامج ، وتأهيلهم لمرحلة التشغيل و الصيانة و الحفاظ على الأصول.

وأشار " شعراوى" إلى إنه تم تأسيس آليتين لإشراك المواطنين ووحدات المتابعة على مستوى المراكز والمحافظات فى متابعة تنفيذ المبادرة ، وتتضمن الآليات : المتابعة على المستوى التنفيذى والمستوى الشعبي بوحدات حياة كريمة بالمحافظات ، موضحاً أن آلية العمل بالمستوى التنفيذي تضم منسق للوحدة ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية والتوثيق و ذلك للمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة و لرصد معوقات تنفيذ المشروعات والعمل على حلها ، والإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية ، وتوثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية ، وتقوم لجان التخطيط المحلي التى يرأسها السادة المحافظون بمراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية بالمراكز المستهدفة وضمان تكاملها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن آليات العمل بالمستوى الشعبي تقوم به لجان التنمية المتكاملة التى تضم ممثلين للجمعيات المتكاملة والكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية إضافة الى رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي ، وتقوم بمناقشة خطة المشروعات التى سيجري تنفيذها ، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية ، وتدقيق حصر سكن كريم ، مشيراً إلى إنه سيتم استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوى الـ52 مركز كآلية لتوصيل شكاوى وصوت المواطن للجهاز التنفيذى.

وطالب وزير التنمية المحلية آليات العمل بالمستوى الشعبي بالاستماع للمواطنين والتحاور معهم لتحديد أولويات المشروعات التى يتم تنفيذها ، وإبداء أرائهم المتعلقة بالتنفيذ حتى يشعر المجتمع المحلي بدوره الإيجابي في التنفيذ والمسئولية المشتركة في التدخلات التنموية في المراكز والقري التى يتم تنفيذ المبادرة بها.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن تقرير المتابعة تناول أيضاً الموقف التنفيذي لإنشاء 331 مجمع حكومى بالقري والتى تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التى ستقدم لمواطن الريف المصري خاصة في ظل التحول الرقمى موضحاً أن المجمع سيضم كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن في قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البيطرية والزراعية و المراكز التكنولوجية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن ، مما يسهل للمواطنين بالقرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة ، و قال اللواء شعراوى انه بدأ تنفيذ 324 من هذه المجمعات بالفعل وتشهد معدلات تنفيذ مرتفعة ، وجارى التجهيز لبدء باقى المجمعات وعددهم 7 مجمعات.

وأوضح "شعراوى" ان الوزارة قامت بحصر الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية وأيضاً عدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة ،لافتاً الى ان هذه المجمعات ستنهى معاناة المواطنين فى الريف للحصول على الخدمات باعتبارها أحد ملامح الجمهورية الجديدة التى يجرى تنفيذها فى جميع انحاء مصر .

وأضاف اللواء محمود شعراوى انه يجرى حالياً التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والمقترح تطبيقها فى 60 مركز موزعة على محافظات الجمهورية موضحاً ان معايير اختيار هذه المراكز ستركز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التى تتبناها الدولة و أهمها برنامج التأمين الصحى الشامل فضلا عن التوجه الذى تدعمه القيادة السياسية و رئيس الوزراء وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمتعلق بتعزيز الاستثمارات الحكومية فى محافظات الصعيد المصنفة أكثر فقرا مع الاعتماد على مؤشر الفقر كمحدد رئيسى لاختيار المراكز المرشحة لتوفير أساس موضوعى لعملية الاختيار .