وزير الرى يشهد زراعة 1000 شجرة مثمرة بحدائق القناطر الخيرية

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وصرح عبد العاطى أن رعاية وزارة الموارد المائية والرى لمثل هذه المبادرات يأتى فى إطار حرص الوزارة على دعم مجهودات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وإدراكا لحجم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، خاصة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27)، وتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى".
وتأتى هذه المبادرة ضمن مشروع "شجرة النيل" الذى أطلقته مؤسسة "شباب بتحب مصر" فى اليوم العالمى للبيئة بهدف زراعة نصف مليون شجرة على مدار سنتين للتكيف مع التغيرات المناخية، مع الحرص على مشاركة السكان المحليين فى أنشطتها المختلفة.
وكانت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وبرعاية وزارة الموارد المائية والرى، وبالتعاون مع مؤسسة Thyssenkkrupp الألمانية، قد زرعت 1000 شجرة مثمرة على جانبى ترعة منشأة دهشور بمحافظة الجيزة والتى تم تأهيلها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع، وأجرت الوحدة البحثية فى مؤسسة "شباب بتحب مصر" دراسة بحثية عن هذه الأشجار وعدم تأثير الجذور الخاصة بها على أعمال التأهيل المنفذة على الترع.
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