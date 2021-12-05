الجزار يصل تنزانيا لمتابعة تنفيذ سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة دار السلام التنزانية، على رأس وفد وزارى، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية.





وينفذ السد والمحطة التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، بتكلفة 2.9 مليار دولار. ويرافق الوزير فى الزيارة، محمد عصام، مساعد الوزير، المشرف على مكتب الوزير، ومحمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع، ومن ممثلى التحالف المنفذ للمشروع، المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسام الريفى، عضو مجلس الإدارة، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة "السويدى إليكتريك"، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس الشركة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية الميدانية لسير العمل بالمشروع. وأكد وزير الإسكان أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد "جوليوس نيريرى"، مع ضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الإنشائية، بحيث يصبح السد نموذجا رائدا ورمزا للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة وأن تنفيذ هذا المشروع القومى سيسهم فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب التنزانى الشقيق، للحصول على حياة أفضل، وتنفيذ مشروعاتهم التنموية.

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