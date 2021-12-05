وزير النقل يقوم بجولة بمحطة مصر لمتابعة انضباط العمل ومستوى الخدمات المقدمة

وزير النقل : عدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة وسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب لحوكمة عملية الدخول الى الارصفة حفاظًا على موارد الهيئة ولاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

2. الحفاظ على مستوى نظافة مميز بمختلف القطارات والمحطات وتشكيل لجان من رئاسه هيئة السكك الحديدية للتفتيش المفاجئ علي مستوي النظافة على مدار الساعة

3. انتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية

4. إلزام جميع الركاب بإرتداء الكمامات داخل القطارات والمحطات وتقديم كافة التسهيلات لمكتب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لكورونا، الموجود داخل المحطة

5. الوزير للعاملين في هيئة السكة الحديد : الحوافز لمن يستحق ولاتهاون مع أي مقصر في حق الراكب في اطار مبدأ الثواب والعقاب وضروة المحافظة علي مواعيد الحضور والإنصراف والانضباط التام في العمل

قام الفريق مهندس/ كامل الوزير -وزير النقل، بجولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور الركاب؛ ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجيه للمحطة حيث وجه الوزير بالحفاظ علي الشكل الجمالي لكافة الاكشاك والكافتريات الموجوده بالساحة ثم توجه الوزير إلي شبابيك التذاكر للإطمئنان علي توافرها وتقديم كافه التسهيلات للمواطنيين و شدد علي مسئولي السكة الحديد وكمسارية أبواب الدخول بعدم السماح بدخول إي راكب بدون تذكرة وسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب لحوكمة عملية الدخول الى الارصفة وضمان عدم دخول أي راكب بدون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة و استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور وحيث تم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية؛ هي محطات(مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر)

ووجه الوزير بضرورة زيادة أعداد الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصه وعربات الجولف كار تسهيلا على المواطنين وضرورة إلزام جميع الركاب بإرتداء الكمامات وإتخاذ كافه الإجراءات اللازمه لمواجهه فيروس كورونا بمختلف المحطات والقطارات كما أكد على تقديم كافة التسهيلات لمكتب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لكورونا، الموجود داخل المحطة كما أكد الوزير علي العاملين في هيئة السكة الحديد بأن الحوافز لمن يستحق ولاتهاون مع أي مقصر في حق الراكب في اطار مبدأ الثواب والعقاب وضروة المحافظة علي مواعيد الحضور والإنصراف والانضباط التام في العمل وان يؤدي كل موظف مهامه وفقا لمهام وظيفته

وخلال جولته وجد وزير النقل عدداً من الركاب بدون تذاكر ووجه بتطبيق الغرامه الفورية المنصوص عليها كما اكد على ضرورة إعلام الركاب بأي تعديلات تطرأ علي جداول التشغيل بسبب اعمال تحديث نظم الاشارات كما تفقد الوزير الارصفة من رصيف 1 حتى رصيف 8 بالمحطة وتفقد احد قطارات الدرجة الثالثة الروسي ذات التهوية الديناميكية المتجه من القاهرة الى الاسكندرية للتأكد من مستوى نظافة القطار ومستوى الخدمة المقدمة كما تم تفقد محطة الشرق وتابع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بأحد القطارات المتجه من القاهرة الى طنطا وإلتقي بعدد من المواطنيين خلال جولته ودار حوار حول قطارات خط منوف حيث أكد الوزير أنه تم توقيع عقد مع تاليس الاسبانية العالمية لتطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول ٩٤ كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني حديث حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4)، مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل، وهو ماسيمكن من زيادة عدد القطارات مستقبلا وسيقلل من زمن الرحلة كما يساهم في زيادة معدلات السلامة والامان وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتحديث نظم الاشارات على مختلف الخطوط وازدواج الخطوط المفردة

واكد الوزير على مسئولي السكة الحديد بزيادة تركيب القطارات التي تم تعديل تركيبها في وقت الذروة لإمتصاص كثافة الركاب والعمل علي تقديم كافه التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم علي خطوط الهيئة المختلفة مشدد على ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة مميز بمختلف القطارات والمحطات وتشكيل لجان من رئاسه هيئة السكك الحديدية للتفتيش المفاجئ علي مستوي النظافة على مدار الساعة وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.