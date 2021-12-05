اليوم.. الزمالك يخوض مباراة أمام بايونير ودياً

/664333/اليوم-الزمالك-يخوض-مباراة-أمام--بايونير-وديا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة وديه اليوم الأحد أمام فريق بايونير أحد أندية القسم الثاني على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق الأبيض استأنف تدريباته بالأمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاولون بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد خوض لقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة للمسابقة.

فاز نادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز بالشباك.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

مرتضي منصور

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.