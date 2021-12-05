/664334/الأرصاد-تحذر-المواطنين-انخفاض-فى-درجات-الحرارة-وأمطار

تتجه أنظار الكثير من المواطنين إلى درجات الحرارة فى المحافظات، وذلك لتحديد نوعية الملابس والوقت الأنسب للخروج.

دوت الخليج

هيئة الأرصاد تحذر المواطنين

هذا وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت فى وقت لاحق من انخفاض درجات الحرارة وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة.

درجات الحرارة فى المحافظات

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت انخفاض كبير لدرجات الحرارة، الأمر الذى دفع محافظة الإسكندرية إلى تعطيل الدراسة بها.

ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات، والتى تكون منخفضة عن السابق بفارق كبير.

درجات الحرارة فى المحافظات

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 23 درجة