/664336/الرئيس-السيسي-يحضر-احتفالية-قادرون-باختلاف لذوي-القدرات-الخاصة-اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صباح اليوم، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يحضر احتفالية قادرون باختلاف

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أجرى حديث متبادل مع عدد من المواطنين بالقاهرة، وذلك خلال تفقده المشاريع التى تقام فى الوقت الحالي.

كما حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

السيسي: القوات المسحلة يتتبع كافة المعايير العملية

هذا وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة تتبع كافة المعايير العلمية في إنتقاء أفضل العناصر لإختيار صفوة الطلبة المتقدمين من كافة فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها بعد إعدادهم وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكرى.