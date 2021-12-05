/664341/إصابة-٦-أشخاص-في-حادث-تصادم-لـ٢-دراجه-بخارية-وتوكتوك-ببني-سويف

أصيب 4 أشخاص اليوم الأحد بإصابات مختلفة، فى حادث سير إثر تصادم توك توك بدراجة بخارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم ما بين المدينة الصناعية والعلالمة دائرة مركز ومدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم توك توك بدراجة بخارية،بالطريق الصحراوي الشرقي القديم في المسافة ما بين المدينة الصناعية والعلالمة نطاق مركز بني سويف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة.

إصابة ٦ أشخاص في حادث تصادم لـ٢ دراجه بخارية وتوكتوك ببني سويف

وأستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي: على احمد رجب 28 سنة،مقيم قرية شريف باشا،مصاب غيبوبة تامه وكسر مضاعف بالقدم اليسري، صفاء رجب محمد 40 سنة،مقيمة قرية الأمل،مصابة جروح بالرأس والوجه، سلامه قرنى محمود 52 سنة،مقيم قرية الأمل،مصاب اشتباه كسر بالضلوع، نجلاء سلامة محمود 20 سنة، مقيمه قرية الأمل بدون إصابات.

جرى استقبالهم بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، عقب نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم، كذلك حادث ٢ دراجه بخارية امام مستشفى الرواد بالازهري ، اسفر عن اصابة كلا من : محمود احمد محمد محمد ١٨ عام ، بني سويف ، مصاب جروح و كدمات و احمد السيد علي ٤١ عام ، بني سويف ، مصاب كسر مضاعف بالساق اليسري وتم نقلهم المستشفى الجامعي لتقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وابلاغ النيابة العامة حول الحادث.