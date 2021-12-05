/664342/هاني-شاكر-يكشف-كواليس-أزمة-مطربي-المهرجانات-ببرنامج-حبر-سري

يحل الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية قناة «القاهرة والناس»، يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلول الفنان هاني شاكر، ضيفًا على برنامج «حبر سري».

هاني شاكر يكشف أسرار عن أزمة مطربي المهرجانات

ويكشف هاني شاكر كواليس وأسرار عن أزمة مطربي المهرجانات وتفاصيل خاصة بالصالون الثقافي الذي أُقيم مؤخرًا مع الفنان تامر عبد المنعم في قصر ثقافة السينما.

أول تعليق من هاني شاكر على أزمة عمر كمال

هذا وقد علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على تبرير عمر كمال بتغيير كلمات أغنية «بنت الجيران» خلال حفل إحياه بالمملكة العربية السعودية بأنه يقف على أرض طاهرة، لافتًا إلى أنه اُستفَز من هذا الكلام ويعتبره بمثابة إهانة للوطن

هاني شاكر بمداخلة هاتفية مع أحمد موسى

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن النقابة مهتمة بمنع أي كلام خارج حفاظًا على أولاد مصر وأولاد الأمة العربية كلها.

هاني شاكر يهاجم عمر كمال

وأضاف موجهًا رسالة إلى كمال: «بتقول هنا كلام وفي الخارج عارف إنك بتعمل غلط، بتعمله غلط في مصر ليه؟ كل بلد في الدنيا ترى أن أرضها طاهرة ومقدسة، أرض مصر طاهرة وبلادنا العربية كلها طاهرة وندافع عنها بدمائنا»

وأكد أن عمر كمال سينا عقابه قائلًا: "أحيل للتحقيق أمام لجنة بالنقابة غدًا الخميس، وسيكون هناك عقاب كبير، متابعًا: "لن نستبق الأحداث، وهنشوف لجنة التحقيق هتوصل لإيه".

توضيح سلوى محمد علي لانتقادها حفل هاني شاكر بالسعودية

أكدت الفنانة سلوى محمد علي على عدم قصدها توجيه أي نوع من الإساءة للملكة العربية السعودية خلال حديثها عن حفلة الفنان هاني شاكر ومطربي المهرجانات بها، لافتة إلى أنها كانت تخص بحديثها الأزمة القائمة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية.

وكتبت سلوى محمد علي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك: "توضيح هام، غني عن البيان ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة كبرى، خاصة لدى المصريين، لا سيما في ظل التوسعات الثقافية والفنية التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة، بما يسهم في ريادة وارتقاء الفن العربي ككل".

وتابعت: "وعليه وجب التوضيح أن ما قصدته بأحد منشوراتي المتداولة أمس، حول مشاركة الفنان هاني شاكر، وبعض مطربي المهرجانات في موسم الرياض، لا أقصد به المملكة أو الفعاليات الفنية بموسم الرياض، بل كان تعليقا مني على أزمة مطربي المهرجانات ونقيب الموسيقيين، التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الأسابيع الماضية".

واختتمت سلوى محمد علي حديثها قائلة: "في النهاية أتمنى سرعة انتهاء الأزمة القائمة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية في مصر، بما يدعم الحركة الفنية وصانعيها على اختلاف أنواعهم وتوجهاتهم".

سلوى محمد علي تفتح النار على هاني شاكر

وكانت سلوى محمد علي، وجهت انتقادًا لازعًا للفنان هاني شاكر عبر فيسبوك، قائلة: "نقيب الموسيقيين هايغني على نفس المسرح اللي غنى عليه مغنيي مهرجانات، تحية كبيرة لثقة السعودية في تأثير الفلوس على الناس دول، والحقيقة ثقة في محلها، مبروك للأستاذ هاني شاكر".

حفل هاني شاكر بموسم الرياض

هذا وقد أعلن القائمون على موسم الرياض إقامة حفلا يوم 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة الفنان هاني شاكر والمطربة مي فاروق والمطرب محمد محسن.

ومن المقرر طرح تذاكر حفل هاني شاكر مساء اليوم، ويقود الفرقة الموسيقية أمير عبد الحميد، في بوليفارد رياض ستي.