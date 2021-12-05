مبادرة لمشاركة الأطباء المصريين بالخارج في مشروع «حياة كريمة ».. تفاصيل

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أطلقت وزارتا الصحة والسكان، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مبادرة لاتاحة الفرصة للأطباء المصريين المقيمين بالخارج، للمشاركة في المشروع القومي «حياة كريمة»، وذلك من خلال مجهوداتهم الطبية أثناء فترات تواجدهم في مصر.

دوت الخليج

وزارتي الصحة والسكان يطلقان مبادرة لمشارك الأطباء فى حياة كريمة

وخلال حديثه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ترحيبه برغبة الأطباء المصريين بالخارج، في دعم أبناء وطنهم بخبراتهم الثرية في مختلف التخصصات الطبية، ومتابعتهم لمشروعات الدولة المصرية و رغبتهم بالمشاركة في مشروع " حياة كريمة.

كما أضاف وزير التعليم العالى، خالد عبد الغفار، أن هذة المبادرة ستبدأ من فترة أجازات رأس السنة الميلادية في الخارج،لتكون نقطة انطلاق لها، حيث يحرص جميع الأطباء المصريين في الخارج على قضاء هذه الأيام في مصر وسط أسرهم، فتقرر استثمار هذه الأجازات في الاستجابة لرغبتهم في نقل خبراتهم إلى زملائهم بمصر، والمساعدة في خدمة المريض المصري.

وزيرة الهجرة تؤكد اعتزازها الدائم مع وزارتي الصحة والسكان

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن اعتزازها الشديد بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة والسكان، في بعض المجالات ذو الشأن المشترك، كما أوضحت أن اطلاق هذة المبادرة جاءت كأستجابة لطلب الأطباء بالخارج في اطار مجهوداتهم ومساهماتهم التطوعية التي يقدمونها للوطن.

وأشارت إلى أن الاتفاق قد تم على أساس طرح استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بمشروع " حياة كريمة " ، و تشمل هذة الاستمارة علي بيانات الأطباء، التخصص الطبي، الدرجة العلمية، دولة الإقامة، والموعد المحدد لزيارة مصر بالأضافة الي تأكيد الرغبة بالمشاركة.