/664345/فى-أول-تجربة-للنظام-الجديد-انطلاق-امتحانات-الصف-الرابع-الابتدائى-وتطبيق-كافة-الإجراءات-الإحترازية

انطلقت امتحانات الشهر التقييمية للصف الرابع الابتدائي، منذ قليل، فى أول تجربة بالنظام الجديد، حيث يؤدى طلبة المرحلة الابتدائية بالصف الرابع امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، والتى تتكون من 10 أسئلة فى المادتين.

دوت الخليج

انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي

هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى، ستبدأ من يوم 5 ديسمبر وحتى 9 ديسمبر، حيث اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدى الطلاب غدًا «6 ديسمبر» مادة العلوم والمهارات المهنية، ويوم 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بامتحانات الصف الرابع

كما يؤدى طلبة الصف الرابع الابتدائى يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الانجليزية، بينما تكون مادة الرياضيات هي المادة الأخيرة فى امتحانات الشهر التقيمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم، قد شددت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة الطلاب، والالتزام بالتباعد بين الطلبة أثناء تأدية الامتحانات.

كما يعتبر النظام الجديد فى هذه التجربة هو تقييم الطالب من المدرسة، فهدف هذه الاتجربة هى قياس مدى استيعاب الطالب للمواد التى درسها على مدار النصف الاول من العام.