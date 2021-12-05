/664346/تعرف-على-موعد-مباراة-بيراميدز-فى-كأس-الكونفدرالية-الإفريقية

يلتقي فريق بيراميدز نظيره مانيما أنيون، على هامش الدور الـ 32 الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021/2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة بيراميدز لمواجهة مانياما الكونجولي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: إسلام عيسى - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي

موعد مباراة بيراميدز ومانياما:

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي إيه إس مانياما بطل الكونغو في السادسة من مساء اليوم ٥ ديسمبر على استاد الدفاع الجوي بإياب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابا في كينشاسا بهدف دون مقابل سجله محمود وادي.

حقق بيراميدز الفوزعلى مانيما انيون الكونغولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وقدم بيراميدزمباراة قوية خارج ملعبه وأستطاع أن يحقق الفوز، بعدما أحرز محمود وادي الهدف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وأستطاع الفريق السماوي بقيادة إيهاب جلال أن يحافظوا على الهدف، لتنتهي المبارة بهدف نظيف لهم، في انتظار لقاء العودة بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ليتأهل الفريق للدور القادم.

تشكيل بيراميدز في لقاء الذهاب:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي