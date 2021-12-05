حماية الشواطئ: تنفيذ مشاريع ضخمة بالإسكندرية لمواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالقادر، إن "المشروع الأول بمدينة الإسكندرية عبارة عن تطوير الأحواض السمكية الأثرية الملحقة بقصر المنتزه، بينما المشروع الأخر الذى يتم تنفيذه يبدأ من (منطقة بير مسعود فى غرب المدينة وحتى منطقة المحروسة) وهو عبارة عن حواجز أمواج غاطسة لحماية هذه المناطق".

وأشار إلى أنه "تم الانتهاء من مشروع لحماية الساحل بمنطقة المنشية التى كانت مهددة للغاية، وتعتزم المحافظة حاليا استغلال هذا الجزء من خلال إنشاء منشآت خفيفة كالكافتيريات والمطاعم".

وأضاف: "أما فى الجزء الغربى من ساحل الإسكندرية، فإنه يتم تنفيذ مشروع ضخم جدا لحمايتها من خلال وضع الحواجز الغاطسة داخل مياه البحر فى محيط القلعة وإنشاء لسان سياحى جديد"، موضحا أن نسبة التنفيذ به وصلت إلى 90 %.

وكشف رئيس هيئة حماية الشواطئ عن تنفيذ مشروعات أخرى بمدينة مرسى مطروح السياحية، ومدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة بورسعيد، فضلا عن العديد من المشروعات فى الساحل الخاص بمدينة كفر الشيخ.