اليوم العالمي للتطوع.. حياة كريمة تقدم النموذج المثالى

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم بيوم التطوع، الذى يوافق الخامس من ديسمبر، وقد حددت الأمم المتحدة هذا اليوم منذ 1985، إذ يعد الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعى الجمهور حول مساهمتهم فى المجتمع.





"حياة كريمة" واحدة من أهم المبادرات التى حرص شباب مصر على التطوع فيها، إذ يرون فيها الأمل لـ بناء "الجمهورية الجديد".

وإيمانا من المبادرة، بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهالينا، وترسيخا لثقافة التطوع؛ فتحت المؤسسة باب التقدم للمشاركة فى مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية، التى انطلقت لتطوير قرى الريف المصرى، ولتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر فى القرى الفقيرة من مختلف المحافظات.

ومنذ أن بدأت المبادرة، فتحت باب التطوع فى مجالات: "المتابعة الميدانية ـ التسويق والإعلام ـ التوعية المجتمعية ـ المجال الهندسى ـ التخطيط الاستراتيجى ـ التدريب والتأهيل ـ تنمية المواهب والإبداع"، وغيرها من المجالات التى سرعان ما تقدم الآلاف للتطوع فيها.

وبحسب بيانات رسمية، وصل عدد المتطوعين فى حياة كريمة لـ21 ألف متطوع فى عام واحد، من أعمار وشهادات علمية متفاوتة.

المتطوعون فى حياة كريمة، يرون أن "التطوع" ليس رفاهية، حسبما قال بعضهم فى تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز، وأشاروا فيه إلى أن رؤية المشروعات بعد تشيدها، وتحقيق أحلام الناس وتطلعاتهم يهون عليه "تعب الأيام والسفر".

يشار إلى أنه يمكن للجميع التطوع فى مبادرة حياة كريمة، حال توفر الشروط المطلوبة، وتقديم المستندات اللازمة من خلال الضغط هنا.

جدير بالذكر أن مبادرة «حياة كريمة» تقدم خدمات عدة تمشل تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير سكن كريم، أعمال تنمية اجتماعية وبناء الإنسان، وخدمات صحية، وخدمات تعليمية، والتمكين الاقتصادى، وهى مشروعات ستساعد فى مجملها على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى.