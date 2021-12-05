بث مباشر.. السيسى يحضر احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم

جدة - نرمين السيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة. صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

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