الصحة: مصر تتسلم 3.9 مليون جرعة لقاح استرازينيكا نهاية ديسمبر الجارى

جدة - نرمين السيد - عقد القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا أمس السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة سير العمل فى منظومة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، والوقوف على التحديات والعقبات لتذليلها.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات.

وتابع القائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية للبدء فى تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع الطبى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن متابعة تطعيم الأطفال من سن 12 عام وحتى 15 عام، مؤكدا على متابعة التقارير اليومية الخاصة بتطعيم المواطنين، والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة بالمحافظات لزيادة عدد مراكز خدمة المواطنين، لتسهيل وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين فيما يخص تلقى اللقاحات.

ووجه بتشكيل لجنة علمية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا، خاصة فى المحافظات الأقل فى نسب الإقبال على التطعيم، لافتا إلى أن اللقاحات هى حائط الصد الأول للحماية من الإصابة بفيروس كورونا وخفض نسبة الوفيات.

وأعلن عن استلام 600 ألف جرعة من لقاحى (جونسون أند جونسون وأسترازينيكا) أمس بمطار القاهرة الدولى، لافتا إلى أنه من المقرر أن تتسلم مصر 3 ملايين و900 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بنهاية شهر ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير اللقاحات للمواطنين، حفاظا على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع توافر كافة أنواع اللقاحات بمراكز التطعيمات فى جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تصنيع اللقاحات محليا داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مشيرا إلى عقد اجتماع دورى لمناقشة المستجدات والوقوف على التحديات التى تواجه العمل بمنظومة تطعيم المواطنين والعمل على حلها.

وفى سياق آخر، تابع القائم بعمل وزير الصحة، خلال الاجتماع، سير العمل فى التجهيز للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والمقرر انطلاقها فى 19 ديسمبر الجارى، وتستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق، يضم 90 ألف عضو.