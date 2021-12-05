/664347/تعرف-على-عروض-وأفلام-اليوم-الأخير-لمهرجان-القاهرة-السينمائي

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم فعاليات الدورة الـ43، بتقديم أفلام مختلفة على مسارح سينمات الزمالك، وقاعات الجامعة الأمريكية، في اليوم العاشر والأخير من المهرجان، ومن المقرر إقامة حفل الختام اليوم الأحد 5 ديسمبر.

دوت الخليج يرصد عروض ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 43.

فعاليات اليوم التاسع والأخير لمهرجان القاهرة السينمائي

عروض سينما الزمالك 1

12:30 | فيلم مجنون فرح | فرنس، تونس، الجزائر | مدته 103 دقائق.

3:00 | فيلم هيا هيا | أمريكا | مدته 108 دقيقة.

5:30 | فيلم جسد ضئيل| إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا| مدته 89 دقيقة.

8:00 | فيلم التذكار الجزء الثاني | المملكة المتحدة| مدته 107 دقائق.

عروض سينما الزمالك 2

1:00 | دفاتر مايا | لبنان، فرنسا| مدته 102 دقيقة.

3:30 | فيلم قلب الغابة المظلم| بلجيكا| مدته 104 دقائق.

7:00 | فيلم يوميات شارع جبرائيل| فلسطين| مدته 62 دقيقة.

8:30 | فيلم ماذا نرى عندما نتطلع إلى السماء| ألمانيا، جورجيا | مدته 150 دقيقة.

عروض قاعة إيوارت

2:00 | فيلم هيليوبوليس| الجزائر | مدته 116 دقيقة. 6:00 | فيلم عا أمل تجي| لبنان | مدته 87 دقيقة.

9:30 | فيلم لو انهارت الجدران| المغرب | مدته 136 دقيقة.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 43

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان ومنع وقوع أي أضرار.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).