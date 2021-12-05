محمود وحيد يظهر بـ«نيولوك» جديد خلال التوقف الدولي.. صور

/664348/محمود-وحيد-يظهر-بـنيولوك-جديد-خلال-التوقف-الدولي-صور

ظهر محمود وحيد لاعب النادي الأهلي ، بـ"نيولوك" جديد، خلال التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقطر 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث ظهر محمود وحيد لاعب النادي الأهلي، بشكل مختلف بعدما حلق لحيته على شكل غير معتاد خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الاهلي الثانية في كأس العالم

يواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.

النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.