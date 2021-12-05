ملفات هامة بطاولة مناقشات الشيوخ ..الدفاع تواصل مناقشات قضية الوعى والانتماء ..والطاقة تستعرض ملف البوتوجاز..وتأجيل «أكاديمية المحاماه للغد»

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القواين المقدمة من النواب

زراعة الشيوخ تناقش استراتيجية وزارة الموارد المائية والري حتي 2050

وتعقد لجنة الزراعة برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعها لمناقشة الإقتراح الخاص بشأن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري حتى عام2050، ومناقشة الأثر التشريعي للمواد التي تم الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017.

قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

و تعقد اللجنة الخارجية والعربية برئاسة عبدالحي عبيد، وكذلك مناقشة الأثر التشريعي للمواد التي تم الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017.

لجنة الطاقة والبيئة

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد اجتماعها لمناقشة موضوع الاقتراح المقدم من النائب محمد رمضان، والخاص بشأن إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية، بحضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة أعمالها بمناقشة موضوع "البوتجاز" ودخول فصل الشتاء بحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة النائب عبدالله الأعصر، و لمناقشة تيسير إجراءات التقاضي مناقشة الأثر التشريعي للمواد التي تم الموافقة على تعديلها من قبل مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017.

لجنة الشباب والرياضة

تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أحمد ابو هشيمة اجتماعها لمناقشة عدد من الملفات المعروضة والمطروحة على اللجنة وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالنشء وماتم تنفيذه منها ، ومناقشة أنشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج , ومناقشة الاثر التشريعي للمواد التي وافق علي تعديلها مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017 .

دفاع الشيوخ

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب "أسامه منتصر" اجتماعها لمناقشة عدد من الملفات المعروضة والمطروحة على اللجنة وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة قضية الوعى والإنتماء الوطنى.

ومن المقرر حضور الاجتماع وزير الأوقاف محمد مختار جمعه، وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.دوت الخليج

مشروع قانون حقوق المسنين

وتستكمل الجلسة العامة، أعمالها لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.

و تشهد الجلسة العامة، غدا نظر الإقتراح الخاص بالنائب سامح عاشور بشأن أكاديمية المحاماه، حيث أكد النائب بمقترحه أن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة أفاق المحامين وتدريبهم مسبقا على ممارسة المهنة، ولكي يقام مبني لهذه الأكاديمية لابد من توافر أرض مناسبة لإقامة الأكاديمية عليها، يتسع لتنفيذ أغراض إنشاء هذه الأكاديمية.