/664352/مستشفى-بنى-سويف-تجرى-أول-حالة-قسطرة-لإصلاح-عيب-خلقى-بالقلب-لطفلة

أكد صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي بأنه فى إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار واستكمالا لخطة تطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى . تم إجراء أول حالة قسطرة علاجية لإصلاح عيب خلقى بالقلب لطفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات من قرية اهوا بمحافظة بني سويف وأفاد سيادته بأنه الحالة تم تحويلها من الغرفة المركزية للمبادرة الرئاسية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تم مناظرة الحالة بواسطة الاستاذة الدكتورة أمل السيسى استشارى قسطرة قلب الأطفال والفريق الطبى المعاون وتم استكمال فحوصات المريضة لتحديد خطة العلاج اللازمة طبقا للمعايير الطبية العالمية المتبعة لمثل هذه الحالات.

وقد صرحت أمل السيسى بأنه بمناظرة حالة الطفلة تبلغ وجد انها تعانى من عيب خلقى بالقلب منذ الولادة لثقب بين الأذين الأيمن والإيسر بمقاس يتعدى 8 مم وتم اجراء التدخل بجهاز القسطرة بمستشفى بنى سويف التخصصي وباستخدام جهاز كريير يفورم 25 حيث تم اصلاح الثقب عن طريق الدخول من الشريان الفخذي الايمن للطفلة حتى الوصولمكان الثقب واصلاحه و تعد تلك التقنية هى الأحدث عالميا فى علاج مثل هذه الحالات حيث انها جنبت الطفلة اجراء عملية القلب المفتوح مع الوصول لنفس النتيجة.

وبعد انتهاء العملية تم تحويل الحالة لاستكمال العلاج والملاحظة برعاية الأطفال بالمستشفى تحت إشراف عبدالعظيم استشارى الأطفال بالمستشفى حيث انه من المتوقع خروجها من المستشفى بعد استقرار الحالة في غضون ٢٤ ساعة من الاجراء .

مستشفى بنى سويف تجرى أول حالة قسطرة لإصلاح عيب خلقى بالقلب لطفلة

وقد وجهت سيادتها الشكر لإدارة المستشفى للمساهمة فى تحقيق الانجاز وباقى الفريق الطبى المعاون والمكون من دكتور رانيا الشريف استشارى التخدير ، ومحمد جمال عبدالعظيم طبيب رعايه قلب الأطفال بالمستشفى وهبه جنيدى مشرفه عمليات القسطرة وفنيين القسطرة والتخدير والتمريض المعاونين.

وفى نفس الإطار وجه مدير عام المستشفى الشكر لفريق العمل القائم على تحقيق هذا الإنجاز لأول مرة بالمستشفى.

كما وجه سيادته الشكر للدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة للدعم المستمر للمستشفى حازم مرسى مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وذلك لجهده المبذول فى توفير المستلزمات التى ساعدت فى تحقيق هذا الإنجاز.

وقد صرح محمد جمال نائب مدير عام المستشفى والمشرف على المبادرة الرئاسية لقوائم الإنتظار بالمستشفى بأن تكلفة الجهاز المستخدم للعملية تتجاوز خمسون الف جنيه للحالة الواحدة وان التكلفة الإجمالية للعملية باضافة باقي تكاليف تتجاوز ثمانون ألف جنيه وتم عملها على نفقة المبادرة الرئاسية دون تحمل أهل المريض أى أعباء مالية.