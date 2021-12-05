/664353/تعرف-على-ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-الممتاز

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري المصري:

1-بيرسي تاو الأهلي 5

2-أحمد سيد زيزو الزمالك 5

3-جون أوكويي إيبوكا إنبي 4

4-محمد هلال البنك الأهلي 4

5-علي المعلول الأهلي 4

6-مروان حمدي سموحة 4

7-ابراهيم عادل بيراميدز 3

8-عبد الله السعيد بيراميدز 3

9-حسن على المصري 3

10-وليد الكرتي بيراميدز 3

11-أحمد رفعت فيوتشر 3

12-عمر السعيد الزمالك 3

13-مابولولو الاتحاد السكندري 3

14-عبدة يحيى غزل المحلة 3

15-محمد سمير المقاولون 3

موعد مباراة الاهلي الثانية في كأس العالم

يواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.

النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.