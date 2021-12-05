/664355/أعضاء-تحالف-الأحزاب-السياسية-بسوهاج-يتفقدون-مشروعات-حياة-كريمة-بقرية-أم-دومة

نظمت محافظ سوهاج، جولة ميدانية لعدد " 45 " من أعضاء تحالف الأحزاب السياسية بسوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرية " أم دومة " بمركز طما، كنموذج متكامل لتطوير الريف المصري، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تضمنت الجولة قيام أعضاء التحالف بزيارة لمشروعات قرية " أم دومة "، حيث تفقدوا " أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، ومجمع الخدمات الحكومية، ووحدة الإسعاف بالقرية، ثم تفقدوا لوحة توزيع كهرباء " ام دومة "، ومركز طب الأسرة، ومركز تنمية الأسرة والطفل، وأعمال تبطين ترعة أم دومة، ومدرسة " أم دومة " الإعدادية " .

أعضاء تحالف الأحزاب السياسية بسوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرية أم دومة

واستمع ممثلي الأحزاب السياسية خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

على جانب أخر تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطة معالجة صرف صحى البلينا التى تبلغ طاقتها التصميمية 35 الف متر مكعب يوم ومشروع صرف صحى بنى حميل والجارى تنفيذهما تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشار رئيس مياه سوهاج الى ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الملاحظات التى تعيق التشغيل بمحطة معالجة صرف صحى البلينا ومشروع صرف صحى بنى حميل حتى يتم الاستلام الابتدائى لتلك المشروعات وتشغيلها تجريبياً.

وأشار محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى ان محطة معالجة صرف صحى البلينا تعمل بنظام برك اكسدة وتضم عدد 2 سلسلة برك اكسدة تضم كل سلسلة حوض لاهوائى وحوض ترددى واربعة احواض انضاج هذا بالاضافة الى خط طرد المياه المنقاة وحوض الموازنة وعنبر الديزل وعنبر الطلمبات وعنبر الكلور واحواض مزج الكلور والمعمل والمبنى الادارى كما يضم مشروع صرف صحى بنى حميل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 28 الف متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 20 كيلو متر وخط طرد بطول 7 كيلو متر.