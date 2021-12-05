/664358/صناعة-النواب-تناقش-خطة-الــ-100-إجراء-لتحفيز-قطاع-الصناعة-وتنمية-صادراته-بحضور-وزيرة-التخطيط

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس معتز محمود اجتماعا اليوم الاحد لمناقشة خطة الــ 100 إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صناعة النواب

انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة وكيل أول المجلس بهاء الدين أبو شقة، لاستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن مشروع قانون حقوق المسنين وكان مجلس الشيوخ خلال جلساته السابقة قد وافق على مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ ووافق على المادة الأولى والثانية الخاصة بالتعريفات.

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.