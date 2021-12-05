تنفيذًا لوعد الرئيس.. الطفل المعجز يفتتح احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي القدرات الخاصة

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افتتح الطفل المعجزة أحمد تامر، احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي القدرات الخاصة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة.

دوت الخليج

الطفل المعجز يفتتح احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي القدرات الخاصة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعى الطفل المعجرة، الذى يحفظ القرآن كاملًا وهو فى سن التاسعة، إلى حضور أول افتتاح تقوم به الدولة المصرية.

الرئيس السيسي يحضر افتتاح قادرون باختلاف

وصباح اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.

وأمس، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حضر اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.