/664361/عفاف-مصطفى-تهاجم-والدة-الطفل-الباكي-أنتي-نكرة-صاحبة-مزاج

هاجمت الفنانة القديرة عفاف مصطفى والدة الطفل محمود، الشهير إعلاميًا بالطفل الباكي، الذي أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مؤخرًا مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، حيث تخلت عنه والدته بعد زواجها.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة عفاف مصطفى على أزمة الطفل الباكي.

تعليق عفاف مصطفى على أزمة الطفل الباكي

وكتبت عفاف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "أمك مش فضيالك ومن الآخر بيشغلها عنك مزاحها أكثر مش، عايزاك تكسر شهر العسل المستمر من البني آدم اللي شبها عديم الضمير والإنسانية"

وتابعت: "أكثر الستات اللي بتنفصل بتختار الراجل اللي يصون ابنها، ويحطه على الراس ويكرم مشاعره ويحتويه، لكن أنتِ جبتيلوا راجل من عينتك يلهحث وراء مزاجه ويهين فلذة كبدك ويدمر طفلك نفسيًا".

واختتمت عفاف مصطفى حديثها قائلة: "حتي وإن كان الطفل عنده طاقه زي الأطفال أو شقي، أنتِ تساعديه وتحسني توعيته، وتحتويه وتقدميه في أولوية حياتك.. انتِ نكرة صاحبة المزاج".

أزمة الطفل الباكي

تفاعل عدد كبير من المواطنين مع المأساة التي تعرض لها الطفل محمود 14 سنة خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» بعد أن تخلت والدته عنه وزواجها من رجل آخر.

وأضاف الطفل خلال البرنامج أن والدته انفصلت عن والده قبل وفاته بـ7 سنوات، وتابع: «أمي تركتني ولم تسأل عني فعشت مع عمي بعد وفاة والدي، وعندما اشتقت إلى حضنها ذهبت إليها وفوجئت برد فعلها برفض مقابلتي، وقالت لعمي (محمود بعتبره مات ولو كان تاعبكم ارموه في الشارع مفيش عندي مشكلة)».

مأساة الطفل الباكي

وأكد الطفل أنه عاش عند أخواله فترة وتركهم عندما تم التعدي عليه بالضرب وقال: «عذبوني وكهربوني وفي النهاية اترميت في الشارع»، وخلال أحداث الحلقة حاول عمرو الليثي التواصل مع والدة الطفل إلا أنها رفضت استقباله

بعد الحلقة هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والدة الطفل، وطلب الكثير منهم استضافته والتكفل به، وقالت الدكتورة زينة زقزوق، المدير الإعلامي لإحدى مؤسسات الإيواء، إن الطفل يوجد حاليا في مجمع رعاية الأطفال والكبار بمنطقة الصيادين التابعة للمؤسسة.