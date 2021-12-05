الشيوخ يؤجل نظر مقترح «أكاديمية المحاماه»للغد ويستأنف مناقشة«حقوق المسنين»

/664362/الشيوخ-يؤجل-نظر-مقترح-أكاديمية-المحاماهللغد--ويستأنف-مناقشةحقوق-المسنين

دوت الخليج

وطالب عاشور فى الاقتراح استكمال إنشاء الكيان القانونى لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث أن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى، وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالى لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهى التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة، وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية فى مقار هذه الجامعات وفى الأوقات التى يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالى ونقابة المحامين.

الشيوخ يؤجل نظر مقترح «أكاديمية المحاماه»للغد

يأتى ذلك فى الوقت الذى يشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باحتفالية «قادرون بإختلاف»بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الوقت الذى افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ، في جلساته الأسبوع قبل الماضي على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى المادة الأولى، بينما شهدت المادة الثانية والخاصة بالتعريفات.