مصطفى شعبان يدير حوار ذوى الهمم أمام الرئيس السيسى فى حفل قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - واستعرض شعبان جهود "قادرون باختلاف" خلال السنوات الماضية، إذ أدار حديثا مع الشاب "عبد الرحمن" أحد ذوى الهمم، الذى أشاد بدور وزراة الشاب والرياضة فى دعمه، وتأهيله فى العمل الإعلامى.

وأوضح "عبد الرحمن" أنه استشعر استحسان الناس فى التعامل معه بعد جهود مبادرة "قادرون باختلاف"، وقدما شعرا بعنوان "أدمجونى أسعدونى".

وقال مصطى شعبان إن عبدالرحمن سيتخرج قريبا من كلية التربية، مؤكدا أنه يسعى لأن يكون إعلاميا ناجحا.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، حسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.