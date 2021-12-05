جدة - نرمين السيد - واستعرض شعبان جهود "قادرون باختلاف" خلال السنوات الماضية، إذ أدار حديثا مع الشاب "عبد الرحمن" أحد ذوى الهمم، الذى أشاد بدور وزراة الشاب والرياضة فى دعمه، وتأهيله فى العمل الإعلامى.
وأوضح "عبد الرحمن" أنه استشعر استحسان الناس فى التعامل معه بعد جهود مبادرة "قادرون باختلاف"، وقدما شعرا بعنوان "أدمجونى أسعدونى".
وقال مصطى شعبان إن عبدالرحمن سيتخرج قريبا من كلية التربية، مؤكدا أنه يسعى لأن يكون إعلاميا ناجحا.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، حسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.
وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى شعبان يدير حوار ذوى الهمم أمام الرئيس السيسى فى حفل قادرون باختلاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.