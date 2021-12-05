مريم محسن تطلب كتابة جوازات السفر بلغة برايل.. والسيسى: هندرس ونطبق فورا

جدة - نرمين السيد - وأضافت "مريم" خلال احتفالية قادرون باختلاف المقامة حاليا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنها تدرس حاليا فى لندن، وتسعى لتقديم أكثر من خدمة لأقرانها من المكفوفين، مشيرة إلى أن شقيقتها هى الأخرى كفيفة.
وأوضحت، أنها تتمنى أن تكون الجوازات والوثائق الرسمية مكتوبة بلغة برايل، وعلى الفور وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة الموضوع، قائلا: "عندنا فى مجمع الوثائق المؤمنة بيتم إصدارات الجوزات وغيرها.. هندرس الموضوع دا علشان نشوف إذا كان يتوافق مع القوانين الدولية ولا لا.. لو مفيش تعارض فيه هنعمله فورا يا مريم".
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
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