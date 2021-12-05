عاجل- السيسى يحقق أمنية شاب من ذوى الهمم بحوار على الهواء مباشرة

جدة - نرمين السيد - قال الشاب عبدالرحمن، أحد أبطال ذوى الهمم، المشارك فى حفل قادرون باختلاف، إنه سعيد جدا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أنه يتمنى أن يصبح إعلاميا كبيرا خصوصا بعد تخرجه من كلية التربية.





وأكد أنه يتمنى أن تكون أول مداخلة فى برنامجه للرئيس عبدالفتاح السيسى، فما كان من الرئيس السيسى إلا أن فاجأ "عبدالرحمن" بتحقيق أمنيته ودعاه مباشرة لإجراء حوار على الهواء مباشرة، وهو ما لاقى استحسانا من الجمهور. وأوضح الشاب عبد الرحمن أنه يسعى من خلال برنامج أن يقدم قضايا أقرانه ويسلط الضوء على أزمات ذوى الهمم. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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