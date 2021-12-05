عاجل- أمل مبدى: السيسى نقلنا فى مكان تانى خالص.. شكرا يا ريس

جدة - نرمين السيد - وقدمت أمل مبدى الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه مبادرة "قادرون باختلاف"، مؤكدة: "إحنا كنا فى مكان وحضرتك وديتنا مكان تانى خالص.. شكرا يا ريس". وأوضحت أن "قادرون باختلاف" حققت مكتسابات كبيرة، أبرزها المساواة فى المكافآت الرياضية بين ذوى الإعاقة وغيرهم، وزيادة وعى المجتمع بخصوص النظرة إلى أصحاب الهمم. وأوضحت أن الرئيس السيسى أصبح سيفا يحمى القادرون باختلاف، من خلال التوجيهات التى يصدرها بشأنهم. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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