وزير النقل يتابع مستوى الخدمات المقدمة للركاب بمحطة مصر

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انضباط العمل بالمحطة، ومستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور الركاب ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج.





وبدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة حيث وجه الوزير بالحفاظ على الشكل الجمالى لكافة الأكشاك والكافتريات الموجودة بالساحة، ثم توجه الوزير إلى شبابيك التذاكر للاطمئنان على توافرها وتقديم كافه التسهيلات للمواطنيين.

وشدد على مسئولى السكة الحديد وكمسارية أبواب الدخول بعدم السماح بدخول إى راكب بدون تذكرة وسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب، لحوكمة عملية الدخول إلى الأرصفة، وضمان عدم دخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر فى شراء قطع الغيار اللازمة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، حيث تم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية؛ هى محطات(مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدى جابر).

ووجه الوزير بضرورة زيادة أعداد الكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وعربات الجولف كار تسهيلا على المواطنين وضرورة إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بمختلف المحطات والقطارات..كما أكد على تقديم كافة التسهيلات لمكتب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لكورونا الموجود داخل المحطة.

كما أكد الوزير على العاملين فى هيئة السكة الحديد بأن الحوافز لمن يستحق ولا تهاون، مع أى مقصر فى حق الراكب فى إطار مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام فى العمل وأن يؤدى كل موظف مهامه وفقا لمهام وظيفته.

وخلال جولته وجد وزير النقل عددا من الركاب بدون تذاكر ووجه بتطبيق الغرامة الفورية المنصوص عليها، كما أكد على ضرورة إعلام الركاب بأى تعديلات تطرأ على جداول التشغيل بسبب أعمال تحديث نظم الإشارات، كما تفقد الوزير الأرصفة من رصيف 1 حتى رصيف 8 بالمحطة، وتفقد أحد قطارات الدرجة الثالثة الروسى ذات التهوية الديناميكية المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية للتأكد من مستوى نظافة القطار ومستوى الخدمة المقدمة.

كما تفقد محطة الشرق وتابع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بأحد القطارات المتجهة من القاهرة إلى طنطا، والتقى بعدد من المواطنين خلال جولته ودار حوار حول قطارات خط منوف، حيث أكد الوزير أنه تم توقيع عقد مع شركة تاليس الإسبانية العالمية لتطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول 94 كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكى إلى نظام إلكترونى حديث حاصل على أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4).

وأفاد أنه يجرى العمل على ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزى بمحطة منوف للتحكم فى الخط بالكامل، وهو ما سيمكن من زيادة عدد القطارات مستقبلا وسيقلل من زمن الرحلة، كما يساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان وذلك ضمن الخطة الشاملة التى تنفذها الوزارة لتحديث نظم الإشارات على مختلف الخطوط وازدواج الخطوط المفردة.

وأكد الوزير على مسئولى السكة الحديد بزيادة تركيب القطارات التى تم تعديل تركيبها فى وقت الذروة لامتصاص كثافة الركاب، والعمل على تقديم كافه التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم على خطوط الهيئة المختلفة، مشددا على ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة مميز بمختلف القطارات والمحطات وتشكيل لجان من رئاسه هيئة السكك الحديدية، للتفتيش المفاجئ على مستوى النظافة على مدار الساعة، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.