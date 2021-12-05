السيسى يستمع لأغنية «شكرا ماتكفيش» فى حفل قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - وأدى الأغنية الأطفال: جودى محسن وشرف أحمد وعمر حمادة

وتقول كلمات الأغنية:

شكرا متكفيش

إحساس من القلب

إحساس أكبرمن كلمة حب

إحساس إن انت معانا ده دايما بيطمنى

بتكون لى سند وإيدين تتمد

ومعايا تمالى وعمرك ما اتخليت يوم عنى

فى ناس بتضحى بروحها علشان الباقى يعيش

لو أقولك شكرا دي مليون مرة متكفيش

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.