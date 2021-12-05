- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
جدة - نرمين السيد - وشدد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدى بكل حزم لأعمال البناء المخالف وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية وفرض هيبة القانون حيال المخالفين.
وفى ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحى الهرم بقطاع هضبة الأهرام من إزالة 3 روف كامل تمت إقامتها بالمخالفة بالعقارات أرقام "250 أ"، و"351أ"، و"25ح"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجار المتابعة واستكمال مجهودات تحقيق الانضباط.
كما قام مركز ومدينة العياط بإزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية وذلك على مساحة 850 م بقرية برويش التابعة للوحدة المحلية ببرنشت وتمت تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة مخالفة بناء بقرية أم دينار على مساحة 100 م تقريبا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.
كما قام حى العمرانية بضبط أعمال تحويل شقة سكنية لمحل بالعقار 8 شارع اللبودى من شارع ترعة الزمر بمنطقة العمرانية الشرقية وقد تم إيقاف الأعمال وإزالتها ومصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.كما تمكن حى بولاق الدكرور من رصد أعمال صب سقف بالدور الثالث بالمخالفة بمنطقة داير الناحية بصفط اللبن، وتمت مصادرة المعدات المستخدمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة تواصل حملاتها للتصدى لمخالفات البناء (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.