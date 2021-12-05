الجيزة تواصل حملاتها للتصدى لمخالفات البناء (صور)

جدة - نرمين السيد - وشدد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدى بكل حزم لأعمال البناء المخالف وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية وفرض هيبة القانون حيال المخالفين.

وفى ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحى الهرم بقطاع هضبة الأهرام من إزالة 3 روف كامل تمت إقامتها بالمخالفة بالعقارات أرقام "250 أ"، و"351أ"، و"25ح"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجار المتابعة واستكمال مجهودات تحقيق الانضباط.

كما قام مركز ومدينة العياط بإزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية وذلك على مساحة 850 م بقرية برويش التابعة للوحدة المحلية ببرنشت وتمت تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة مخالفة بناء بقرية أم دينار على مساحة 100 م تقريبا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

كما قام حى العمرانية بضبط أعمال تحويل شقة سكنية لمحل بالعقار 8 شارع اللبودى من شارع ترعة الزمر بمنطقة العمرانية الشرقية وقد تم إيقاف الأعمال وإزالتها ومصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.كما تمكن حى بولاق الدكرور من رصد أعمال صب سقف بالدور الثالث بالمخالفة بمنطقة داير الناحية بصفط اللبن، وتمت مصادرة المعدات المستخدمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.