عاجل.. قرينة الرئيس: تحية لشبابنا المتطوعين فى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وكتبت تدوينة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى يوم التطوع العالمى، الذى يحتفل به العالم اليوم، أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين بدون أى مقابل".

وأضافت: "إن جهود المتطوعين باتت ركنا أساسيا فى تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضحت: "إننى فى هذه المناسبة أحيى شبابنا المتطوعين فى إطار مشروعنا الكبير "حياة كريمة"، فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل".