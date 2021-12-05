- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وكتبت تدوينة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى يوم التطوع العالمى، الذى يحتفل به العالم اليوم، أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين بدون أى مقابل".
وأضافت: "إن جهود المتطوعين باتت ركنا أساسيا فى تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضحت: "إننى فى هذه المناسبة أحيى شبابنا المتطوعين فى إطار مشروعنا الكبير "حياة كريمة"، فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. قرينة الرئيس: تحية لشبابنا المتطوعين فى «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.