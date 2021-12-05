عاجل- القباج: الدولة عملت على تحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الله خلق الكون وخلقنا كبشر على أساس الاختلاف وله فى ذلك حكم، متابعة: "نعمل منذ 7 سنوات بجهد كبير لتحقيق حياة كريمة للشعب المصرى".





وأضافت خلال كلمتها فى احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن اجتماع اليوم، هو تأكيد على دعم أصحاب الهمم، مؤكدة أن الدعم مستمر. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الدولة دعمت ذوى الإعاقة فى كل مناحى الحياة، وليس فى مجال واحد. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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