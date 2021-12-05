عاجل- بعد تدريس مادة «احترام الآخر».. مهند عماد لـ السيسى: وعدت ونفذت

جدة - نرمين السيد - قال الطفل مهند عماد، أحد أبطال ذوى الهمم، إنه سعيد باستماع الرئيس عبدالفتاح السيسى لاقتراحه، وتنفيذه، حيث وعده فى مؤتمر "قادرون باختلاف" الماضى بتدريس مادة "احترام الآخر" فى المدارس.





من جانبه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية لـ مهند، وأبطال قادرون باختلاف، مؤكدا: "أنت بتعلمنا يا مهند.. وكلنا بنحبكم". وأوضح مهند أنه يوجد بعض المواطنين لا يقدمون دعما لذوى الإعاقة، حتى الآن، ولا يقدرون جهودهم، مؤكدا أننا مازلنا بحاجة لمحو تلك الفكرة. من جانبه، رد الفنان مصطفى شعبان، أن ذلك سيتحقق من خلال الأفلام والمسسلات، والحملات التوعوية، وذلك بعدما وجه له الطفل مهند عماد سؤالا: "تفتكر محتاجين إيه علشان نغير وجهة نظر الناس لذوى الهمم؟ ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، والتى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

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