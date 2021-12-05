شعر غاية في الروعة لـ شاب من ذوي الهمم يدهش الرئيس السيسي...

تحدث الشاب عبد الرحمن من ذوى الهمم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "لى كان حلم العام الماضى برؤية حضرتك والنهاردة بمداخلة حضرتك.. وكمان حلمت بالبرنامج علشان اناقش أصحاب الهمم "قادرون باختلاف"، ورد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "كسبنا إعلامى رائع.. وفرصة نقدمه لكل مصر والدنيا كلها وأنت شخصية جميلة.. وسوف نقدم التحية لوالدتك".

وبدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، والتي تقام في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وأدار الفنان مصطفى شعبان جلسة نقاشية، خلال جلسة خلال احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالرحمن من ذوى الهمم،: وزارة الشباب رشحتنى في الحصول على دورات في ماسبيرو ونظرة المجتمع اتغيرت عن الأول، دلوقتي ألاقى الناس تكلمني وتتصور معايا، وبقا ليا أصحاب كتير، مضيفا: "شاركت في مؤتمرات وندوات وقدمت مؤتمر مجتمع بلا عوائق على مستوى الوطن العربي.

وقدم الشاب قصيدة بعنوان: "أدمجوني للدمج" وكانت كالتالى.

ادمجوني اسعدوني كنت وحدي كاره وجودى .. وكنت وحدى مليش صديق فجاة جالى صديق و100 صديق

كنت حاسس بالصعوبة .. كنت شاعر باضطراب

وصحيت في يوم ببشرة حلوة .. أن هما ادمجونا .

ووقفت يوم أمام رئيسي.. قالى أنت تقدر تقدر بس تقدر باختلاف حسيت ساعتها انى مش يتيم

صحيح يتيم ومات أبويا بس ربي بعتلى أب 1000 أب.. خايفين عليا وحاسي نبيا جاى أقولهم ألف شكر للجميع.