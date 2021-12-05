سلسلة اجتماعات بين وزارة البيئة وبعثة بنك التعمير الألمانى حول مشروعات المخلفات...

وزيرة البيئة: إشادة كبيرة من وفد البنك بدعم وزارة البيئة لمنظومة إدارة المخلفات.. ونثمن دور شركاء التنمية فى دعم مشروعات التنمية

احتضنت وزارة البيئة سلسلة اجتماعات مع وفد بنك التعمير الألمانى KFW للوقوف على مستجدات مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ( كفر الشيخ/ الغربية/ اسيوط/ قنا)، ويأتى ذلك فى إطار الزيارة الرسمية لبعثة بنك التعمير الألمانى الى القاهرة خلال هذا الشهر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماعات بممثلى الوفد الألمانى تضمنت استعراض خطة عمل البرنامج الوطنى الحالية والمستقبلية، ومتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج الأربعة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات وفق الجدول الزمنى المحدد، والإتفاقيات الدولية المبرمة ومنها مشروعات مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية، ومتابعة الخطط التشغيلية لتلك المشروعات من خلال وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المعنية، إلى جانب متابعة الموقف التشغيلى لمعدات منظومة الجمع والنقل التى قام البرنامج بدعم المحافظات بها.

وتفقد وفد بنك التعمير الألمانى مشروعات البرنامج الوطنى بالمحافظات الأربعة ومنها المحطة الوسيطة بأبي تشت ومصنع نجع حمادى بقنا، وأيضا موقع المحطة الانتقالية بمركز ابوتيج اسيوط، ومصنع السماد والوقود البديل ببنى غالب، وموقع المدفن المحكوم والمصنع الجديد والمدفن الصحي بالطريق المغربى، بالإضافة إلى مصنع التدوير بمركز بيلا بكفر الشيخ ومدفن السادات والمحطة الوسيطة بزفتى محافظة الغربية، حيث أشاد اعضاء الوفد بما يقدمه البرنامج على مدار مراحل تنفيذه من دعم لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات والإستفادة منها فى تلك المحافظات.

كما تضمنت زيارة الوفد تنفيذ ورشة عمل على مدار يومين مع ممثلى البرنامج الوطنى والشركات الإستشارية المنفذة لتلك المشروعات لمتابعة تنفيذ سير الأعمال فى كل محافظة والوقوف على إنهاء التصميمات وإجراءات الطرح والإشراف على التنفيذ بالتعاون مع المحافظات المعنية والهيئة العربية للتصنيع، وأهم التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليلها، إلى جانب استعراض خطة عمل البرنامج فى المرحلة الثالثة من تنفيذه.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات في ظل دعم وتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع شركاء التنمية، وضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في ذلك، ومنها إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 فى مؤتمر المناخ COP 26 بجلاسكو متضمنة الربط بين الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى والإدارة السليمة للمخلفات، من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية.